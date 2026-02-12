В Шереметьево приземлился последний авиалайнер из кубинского Варадеро

Российские авиакомпании "Россия" и Nordwind завершили выполнение вывозных рейсов с Кубы, выполнив все запланированные ранее полеты: последних отдыхавших на курорте Варадеро россиян встретили в столичном аэропорту Шереметьево.

"Сегодня в 17:27 мск в аэропорту Шереметьево приземлился самолет авиакомпании "Россия" из Варадеро, выполнивший заключительный полет в рамках стартовавшей 13 февраля программы. Вывозные рейсы также выполняла авиакомпания "Северный ветер" (Nordwind)"

- пресс-релиз Минтранса России

Всего авиакомпании выполнили девять авиарейсов из кубинских аэропортов Варадеро, Гавана, Кайо-Коко и Ольгин, доставив в Москву почти 4,3 тыс пассажиров. Выполнить программу получилось благодаря продуктивному взаимодействию Минтранса России и Росавиации с авиационными властями Кубы, - говорится в пресс-релизе ведомства, передает РИА Новости.

Программа полетов на Остров Свободы сейчас приостановлена – это сделано из-за сложностей с заправкой самолетов в стране, Минэкономразвития России рекомендовало туроператорам и турагентам на время прекратить продажу туров на Кубу, а туристам - воздержаться от поездок на остров.