В Азербайджане инвестировали более $43 млн в ИТ-сектор

Инвестиции в ИТ-сектор Азербайджана в январе 2026 года составили $43 млн. Вложения в высокотехнологичный сектор составили 5% от общих инвестиций в стране.

В ИТ-сектор Азербайджана инвестировали свыше 74 млн манатов ($43 млн) в январе этого года, информирует Госкомстат.

По данным ведомства, вложения более чем в два раза превышают показатели за январь 2025 года. В общей структуре инвестиций АР вложения в сферу информационных технологий составили свыше 5%.

За прошлый год инвестиции в ИТ-сферу составили почти 374 млн манатов. Вложения снизились почти на 47% по сравнению с 2024 годом.