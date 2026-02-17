Вестник Кавказа

Спасатели завершили поисковые работы в Архызе после схода лавины

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Поисковая операция на месте схода лавины в Карачаево-Черкесия завершена. В результате происшествия никто не погиб и не пострадал.

В пресс-службе МЧС России проинформировали о прекращении поисковых мероприятий в поселке Архыз в КЧР в связи со сходом лавины. Подчеркивается, что инцидент обошелся без жертв и пострадавших.

"Поисковые работы на месте схода лавины в поселке Архыз завершены. В результате происшествия погибших и пострадавших нет. Специалисты оцепили тело лавины, проведено ее обследование"

— министерство по чрезвычайным ситуациям РФ

В ведомстве предупредили, что угроза повторного схода лавин на этом участке сохраняется, поэтому специалисты продолжают мониторить ситуацию. Расчистку снежных завалов решено возобновить на рассвете.

