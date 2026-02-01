Армения приняла решение о строительстве резервного кризисного центра своей АЭС

Власти Армении начинают строительство резервного кризисного центра для Армянской АЭС, который возводится в соответствии с требованиями Международного агентства по ядерной энергии для объектов такого рода.

Вскоре на трассе Ереван - Эчмиадзин вырастет резервный кризисный центр, который параллельно с аналогичным центром на Армянской АЭС в Мецаморе будет контролировать деятельность ядерного объекта – такое решение было принято сегодня на заседании правительства страны.

Это сделано для выполнения стандартов безопасности Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), а также российского стандарта "Общие положения обеспечения безопасности атомных станций" (ОПБ АЭС), отмечается в постановлении правительства, передает Sputnik Армения.

Несколько лет назад МАГАТЭ ввел в свои стандарты рекомендацию о резервном кризисном центре, который должен дополнять основной, размещающийся непосредственно на территории атомной электростанции, поэтому согласно проекту он будет построен на трассе Ереван - Эчмиадзин, пояснили в правительстве.

Напомним, ранее мы писали о том, что Россия и Армения ведут обсуждения проекта строительства атомной станции в республике: эта тема регулярно обсуждается сторонами на различных уровнях, и Москва уже передала Еревану пакет детально проработанных предложений по проекту, а отечественные атомщики готовы приступить к работе.

При этом, несмотря на заманчивые предложения, реальных альтернатив с точки зрения наличия надежных, уже проверенных технологий, а также привлекательности финансовых параметров, в том числе с учетом строительства, дальнейшей эксплуатации, подготовки и переподготовки специалистов, у Армении нет, заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.