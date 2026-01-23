Северная Осетия продолжит развитие агротуризма

Власти Северной Осетии намерены продолжить развивать проекты в сфере агротуризма, набирающего все большую популярность у гостей республики: именно в общении с жителями сельских территорий они узнают о жизни региона.

В наступившем 2026 году в Северной Осетии заработают 12 новых проектов в сфере агротуризма, на которые будет выделено 114 млн рублей бюджетных средств, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"За 2024−2025 годы предприятия Северной Осетии, работающие в области агротуризма, получили 230 млн рублей федеральных грантов. Полученные средства направлены на реализацию 23 проектов"

- пресс-служба правительства Северной Осетии

Популярность это направления у туристов объясняется уникальной возможностью познакомиться с традициями республики не в музеях и на выставках, а в общении с живописной природой, людьми, их трудом и успехами прямо в селах региона, рассказал на совещании, посвященном вопросам развития сельского хозяйства в регионе, председатель республиканского кабмина Борис Джанаев, передает портал "Это Кавказ".

Агротуризм не только расширяет инвестиционные и туристические возможности республики, но и благодаря государственной поддержке позволяет внедрять новые проекты, направленные на повышение привлекательности сельских территорий и поддерживающие местных производителей, отметил глава правительства.

Всего на развитие АПК в 2026 году в республике выделено почти 2 млрд рублей – это 5 проектов в сфере мелиорации, а также новые агроклассы, открывающиеся в школах региона, отметили в пресс-службе.