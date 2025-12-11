В Ходжалы подорвался на мине сотрудник ANAMA

Сотрудник ANAMA подорвался на мине в Ходжалы. Мужчину госпитализировали с ранениями лица и руки.

В Ходжалы произошел инцидент с подрывом противопехотной мины. Детонация боеприпаса привела к ранению сотрудника ANAMA Васифа Чобанова, который выполнял работы по разминированию.

По данным СМИ, Чобанов получил ранения левой руки и лица. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, где ему оперативно оказали помощь врачи. Жизни сапера ничего не угрожает.

Напомним, что за первую неделю февраля сотрудники ANAMA освободили от мин почти 700 га территории Азербайджана. Специалисты обезвредили более 100 мин.