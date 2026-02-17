В Женеве стартовал второй день переговоров по Украине

В швейцарской Женеве несколько минут назад возобновились в закрытом формате переговоры по Украине, делегации России, Украины и США собрались в зале переговоров гостиницы "Интерконтиненталь".

В швейцарской Женеве в отеле "Интерконтиненталь" стартовал второй день переговоров по украинскому урегулированию, сообщил источник в переговорной группе.

"Встречи проходят за закрытыми дверями"

- источник

Форма переговоров, как и состав их участников, не изменились - российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую - секретарь СНБО Рустем Умеров.

Также участие во встрече принимают спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер.

Напомним, ранее мы писали о том, что третий раунд трехсторонних переговоров с США и Украиной по урегулированию конфликта, стартовавший накануне в Женеве, проходили в трех разных форматах = российско-американских, российско-украинских и российско-американско-украинских, и были очень напряженными.