Вестник Кавказа

Дело колл-центров в Грузии: фигурантами стали экс-генпрокурор и сотрудник Минфина

Дело колл-центров в Грузии: фигурантами стали экс-генпрокурор и сотрудник Минфина
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Бывший генпрокурор Грузии Парцхаладзе стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве с колл-центрами. Правоохранители задержали журналистку Киладзе, которая также подозревается в преступлении.

В Грузии расследуется уголовное дело о мошенничестве с колл-центрами. Сегодня утром правоохранители задержали журналистку Элисо Киладзе, фигурантами дела также проходят бывший генпрокурор Грузии Отар Парцхаладзе и сотрудник следственной службы Минфина Михаил Чохели. 

По данным следствия, колл-центры, через которые осуществлялись мошеннические схемы, работали под покровительством Парцхаладзе и экс-главы СГБ Григола Лилуашвили с 2020 по 2023 годы. Мошенники специализировались на крипторынке, украв цифровой валюты почти на $10 млн. 

Напомним, что Парцхаладзе также проходит фигурантом уголовного дела об убийстве предпринимателя Левана Джангвеладзе. Экс-генпрокурора объявили в международный розыск.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
900 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.