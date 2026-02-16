Дело колл-центров в Грузии: фигурантами стали экс-генпрокурор и сотрудник Минфина

Бывший генпрокурор Грузии Парцхаладзе стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве с колл-центрами. Правоохранители задержали журналистку Киладзе, которая также подозревается в преступлении.

В Грузии расследуется уголовное дело о мошенничестве с колл-центрами. Сегодня утром правоохранители задержали журналистку Элисо Киладзе, фигурантами дела также проходят бывший генпрокурор Грузии Отар Парцхаладзе и сотрудник следственной службы Минфина Михаил Чохели.

По данным следствия, колл-центры, через которые осуществлялись мошеннические схемы, работали под покровительством Парцхаладзе и экс-главы СГБ Григола Лилуашвили с 2020 по 2023 годы. Мошенники специализировались на крипторынке, украв цифровой валюты почти на $10 млн.

Напомним, что Парцхаладзе также проходит фигурантом уголовного дела об убийстве предпринимателя Левана Джангвеладзе. Экс-генпрокурора объявили в международный розыск.