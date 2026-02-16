Новые мечети КЧР: строительство пяти завершат в 2026 году

Пять мечетей откроют за 2026 год в Карачаево-Черкесии. Еще 15 объектов находятся на стадии строительства.

В Карачаево-Черкесии в 2026 году планируют открыть 5 новых мечетей. Об этом сообщил имам соборной мечети Черкесска и глава регионального комитета по делам молодежи Духовного управления мусульман Динислам Семенов. По его словам, еще 15 мечетей в республике находятся на стадии строительства.

"Строятся более 15 мечетей, в этом году около 5 из них мы рассчитываем запустить. Это будут центральные соборные мечети районов или мечети в больших населенных пунктах и рассчитаны на более 1,5 тысяч человек"

– Динислам Семенов

Семенов также подвел итоги минувшего года, рассказав о завершении строительных работ трех новых мечетей и реставрации двух уже имевшихся. Спикер уточнил, что при процессе восстановления религиозных сооружений особое внимание уделялось сохранению исторического облика зданий, возведенных в 80-х годах.