Авария оставила без воды в Новороссийске 6,5 тыс человек

Сегодня в Новороссийске тысячи человек остались без водоснабжения, причиной стала авария. Ремонт продлится до вечера.
Коммунальная авария в Новороссийске привела к ограничению водоснабжения абонентам, сообщает пресс-служба городского водоканала.
"В связи с неисправностью запорной арматуры Д = 300 мм по улицам Видова-Тобольская выполнено технологическое отключение холодного водоснабжения с 9:00 по Москве. На время производства работ будет ограничена подача воды в зону водоснабжения №7, 3 "б""
– пресс-служба
Уточняется, что отключение затронуло 6550 жителей.
Также ограничение действует для котельных по улицам Видова, 168 и Луначарского, 6.
В городе организован подвоз воды, он осуществляется по заявкам. Восстановить водоснабжение коммунальщики планируют до 18:00.