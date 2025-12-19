Отремонтированный паром "Балакен" отправился в свой первый рейс по Каспию

На верфях Азербайджанского Каспийского морского пароходства завершился ремонт паромного судна "Балакен" - паром уже вышел в свой первый рейс и взял курс в направлении казахстанского порта Курык.

Азербайджанское Каспийское морское пароходство (ASCO) завершило ремонт паромного судна "Балакен", принадлежащего компании, сообщили в ее пресс-службе.

"Ремонтные работы выполнены на судоремонтно-судостроительном заводе "Зыг". На судне проведены корпусно-сварочные, трубомонтажные и электротехнические работы, обновлены паровой котел и водонепроницаемые двери"

- сообщение

Помимо самого судна, специалисты компании выполнили обслуживание механической и электрической частей палубных кранов и систем локомотивов и вагонов. Также были отремонтированы жилые и служебные помещения его экипажа, передает Trend.

После завершения ремонта обновленный паром вышел в свой первый рейс, взяв курс на порт Курык (Казахстан).

Длина парома "Балакен" - 154,8 м, ширина - 17,5 м, максимальная скорость 12,5 узла, а его полная грузоподъемность составляет 5400 т, напомнили в компании.