Паром между Сочи и Трабзоном ходить не будет

Росморречфлот закрыл паромную линию "Лидер Лайн", которая соединяла турецкий Трабзон и российский Сочи - портовая и городская инфраструктура курортного города не готова к приему грузопассажирских судов.

Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) приняло решение закрыть морскую паромную линию "Лидер Лайн", в рамках которой между Трабзоном (Турция) и Сочи должен был курсировать паром Seabridge, сообщили в министерстве транспорта России.

Поводом для такого решения стало обращение в ведомство губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, который информировал: портовая и городская инфраструктура Сочи не готова к приему грузопассажирских судов, передает "АиФ".

Глава региона в качестве главной причины назвал то, что морской пункт пропуска через границу не имеет достаточного количества мобильных инспекционно-досмотровых комплексов, а это несет риски для пограничного контроля.

Еще одна веская причина – городской морской вокзал находится в историческом центре курорта, и увеличение транспортного потока в нем сопряжено с высокой туристической нагрузкой и может негативно сказаться ней.