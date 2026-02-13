Глава МИД Ирана прибыл на переговоры с США в Женеву

Иран готов к диалогу с США и ожидает раноправного соглашения, уступок в ответ на угрозы не будет, сообщил Аракчи, прибывший в Женеву на второй раунд переговоров.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи прибыл в Женеву, где сегодня состоится новый раунд переговоров с США по ядерной программе.
"Я нахожусь в Женеве с реальными идеями по достижению справедливого и равноправного соглашения"
– Аббас Аракчи
Министр подчеркнул, что подчинение Ирана перед угрозами США не находится на столе переговоров.
Ранее сообщалось, что в понедельник в Женеве Аракчи примет участие в непрямых переговорах с американской стороной, посредником выступает Оман, а также встретится с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и швейцарскими дипломатами.