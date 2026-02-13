Глава МИД Ирана прибыл на переговоры с США в Женеву

Иран готов к диалогу с США и ожидает раноправного соглашения, уступок в ответ на угрозы не будет, сообщил Аракчи, прибывший в Женеву на второй раунд переговоров.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи прибыл в Женеву, где сегодня состоится новый раунд переговоров с США по ядерной программе.

"Я нахожусь в Женеве с реальными идеями по достижению справедливого и равноправного соглашения"

– Аббас Аракчи

Министр подчеркнул, что подчинение Ирана перед угрозами США не находится на столе переговоров.

Ранее сообщалось, что в понедельник в Женеве Аракчи примет участие в непрямых переговорах с американской стороной, посредником выступает Оман, а также встретится с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и швейцарскими дипломатами.