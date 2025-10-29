Азербайджан нарастит поставки газа в Сербию до 1 млрд куб м

Поставки газа из Азербайджана в Сербию могут вырасти до 1 млрд куб м. Стороны уже ведут переговоры по новому договору.

С этого года Азербайджан намерен увеличить экспорт газа в Сербию до 1 млрд куб м, сообщил замглавы Минэнерго АР Орхан Зейналов.

"В настоящее время коллеги из Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) ведут интенсивные переговоры с партнёрами в Белграде, и соглашение по конкретному проекту практически готово к подписанию"

– Орхан Зейналов

Как отметил Зейналов, по межправительственному соглашению Сербия получает из Азербайджана до 400 млн куб м. По словам Зейналова, Азербайджан может закрыть до 20% потребностей Сербии в "голубом топливе".