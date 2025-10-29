Сербия ожидает визит президента Азербайджана Ильхама Алиева

Представитель парламента Сербии Йован Янич объявил, что Белград готовится встретить президента Азербайджана Ильхама Алиева. Заявление прозвучало на полях международной конференции в Баку, приуроченной к празднованию 30-летия принятия конституции АР.

Заместитель председателя Народной скупщины (парламента) Сербии Йован Янич выразил уверенность, что в скором времени Белград посетит президент Азербайджана Ильхам Алиев. Депутат выступил с таким заявлением на международной конференции в Баку, приуроченной к празднованию 30-летия принятия конституции АР.

Янич отметил, что после приезда в Белград Ильхама Алиева в столицу Азербайджана с ответным визитом полетит президент Сербии Александр Вучич.

"Мы уже ожидаем новый визит господина президента Ильхама Алиева в Белград. Надеемся, что этот визит состоится в ближайшее время, а следом Азербайджан с ответным визитом посетит президент Александр Вучич"

- Йован Янич

Парламентарий отметил укрепление сотрудничества двух стран на высшем уровне. Это становится возможным благодаря увеличению межгосударственных контактов.

Вице-спикер также заявил, что за последние 30 лет Азербайджан стал примером сильной и авторитетной страны на мировой арене. Залогом этого явился принятый в 1995 году Основной Закон АР, ставший фундаментом развивающегося государства.