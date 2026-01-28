Сотрудничество в оборонной сфере обсудили Армения и США

Глава Минобороны Армении обсудил с врио посла США в Ереване сотрудничество двух стран в оборонной сфере. Встреча состоялась в столице республики.

В Ереване состоялась встреча главы Минобороны Армении Сурена Папикяна и временно исполняющего обязанности посла Соединенных Штатов в республике Дэвида Аллена. Об этом сказано в сообщении, распространенном 13 февраля Минобороны РА.

Центральной темой встречи стало сотрудничество двух стран в сфере обороны.

"Стороны обсудили армяно-американское сотрудничество в оборонной сфере, двустороннее военно-техническое взаимодействие, а также вопросы обучения и профессионального обмена между военными, включая проведение учений"

– Минобороны Армении

Папикян отметил важность взаимодействия с США во время активных реформ в оборонной сфере в Армении. В свою очередь, Аллен подтвердил готовность США поддерживать развитие оборонного сотрудничества и процесс реформ.

Помимо этого, участники встречи поговорили о региональной и международной безопасности.