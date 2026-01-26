Армения вводит госконтроль над индустрией гостеприимства

Государство берет под свой контроль оказание туристических услуг в Армении – теперь для участников рынка начнет действовать балльная система, деятельность наихудших из них будет прекращена.

Правительство Армении на своем сегодняшнем заседании приняло решение взять под контроль государства порядок предоставления туристических услуг в стране.

Теперь, чтобы работать в этой сфере, туристическим компаниям будет необходимо зарегистрироваться на единой платформе, после чего получить сертификаты. Если в ходе проверки станет известно, что туркомпания предоставила ложные данные, в отношении нее будет инициировано уголовное преследование, рассказал министр экономики страны Геворк Папоян, передает Sputnik Армения.

Параллельно с этим в отношении зарегистрированных компаний будет введена жесткая балльная система, которая будет фиксировать каждую жалобу потребителей туристических услуг: чем больше таких жалоб со стороны клиентов будет поступать на компанию, тем больше баллов будет сниматься с хозяйствующих субъектов, вплоть до отзыва лицензии на ее деятельность такого рода.

Как отметил на заседании премьер-министр Армении Никол Пашинян, зачастую приезжающие в Армению туристы жалуются на обман, когда компании предлагают им одни гостиничные условия, в действительности предоставляя совершенно другие.

Теперь же этот вопрос будет решен окончательно и бесповоротно, заверил премьер.