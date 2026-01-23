Открытие границы с Турцией даст толчок туризму и экономике Армении

Замминистра экономики Армении назвала ожидаемые последствия открытия границы с Турцией: скачок туризма, снижение транспортных издержек и рост инвестиций.

Туристический поток в Армению значительно расширится благодаря ожидаемому открытию армяно-турецкой границы, заявила заместительница министра экономики страны Анушик Аветян в ходе инспекционной проверки контрольно-пропускного пункта "Маргара", расположенном на границе с Турцией.

"Поскольку в настоящее время обсуждается открытие армяно-турецкой границы для граждан третьих стран, первым и наиболее быстрым результатом станет увеличение туристического потока"

– Анушик Аветян

В текущих условиях Армения испытывает критическую зависимость от транспортного коридора через КПП "Верхний Ларс", отметила Аветян. Поэтому возобновление работы турецко-армянской границы будет иметь благоприятные последствия для делового климата и предпринимательской активности в стране.

"Во-первых, снизятся транспортные расходы, упростятся цепочки поставок и расширится доступ к рынкам. Закрытые границы на протяжении многих лет увеличивало логистические издержки, ограничивало конкуренцию и создавало серьезные проблемы для армянских производителей в плане поиска своего места на мировом рынке"

– Анушик Аветян

Замминистра подчеркнула, что, согласно прогнозам аналитиков, снятие ограничений на границе приведет к росту внешнеторгового оборота, повысит привлекательность страны для капиталовложений и увеличит приток инвестиций.