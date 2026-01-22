Весенние рейсы на лайнере Astoria Grande из Сочи стали популярнее на 50%

Популярность лайнера Astoria Grande выросла в весенний период. Бронирование рейсов из Сочи поднялось на 50%.

Спрос на весенние круизы на лайнере Astoria Grande, который следует из Сочи, вырос на 50%, поведали в компании "Аквилон", которая занимается обслуживанием рейсов.

Как отметили в компании, темпы бронирования рейсов до Греции, Египта и Турции высокие. Некоторые рейсы уже почти полностью загружены. По данным компании, путешественники стали активнее прибегать к практике раннего бронирования, приобретая билеты за 9-12 месяцев до отправления.

По данным оператора, новогодний круиз был забронирован на 85%. Общее количество гостей было ограничено 1 тыс человек, чтобы поддерживать высокий уровень сервиса. Средняя цена круиза за прошлый год поднялась на 10%.