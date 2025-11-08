Через территорию Азербайджана в Армению отправили еще 7 вагонов пшеницы

Сегодня из Азербайджана с железнодорожной станции Биляджары в Армению был отправлен транзитом грузовой поезд с зерном массой 488 тыс т, в составе 7 вагонов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев снял запреты на транзитные перевозки 21 октября 2025 года. Об этом лидер страны заявил на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Первым таким грузом тогда стала казахстанская пшеница.

Напомним, что Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR в декабре 2025 направила в Армению 1,2 тыс т автомобильного топлива марки АИ-95. Январь добавил к этому списку новые объемы. Девятого января ушло 48 вагонов с грузом на 2,7 тыс т, куда вошли 1,7 тыс т бензина АИ 95 и 1,7 тыс т дизельного топлива. Одиннадцатого января отправился состав из 18 вагонов с 1 тыс т бензина АИ 92.

Февральские и мартовские поезда продолжили серию поставок. Отправка 4,5 тыс т дизельного топлива состоялась 25 февраля. Пятого марта ушел 31 вагон с 2 тыс т дизеля и два вагона с 135 т российских удобрений. Девятого марта транзитом прошли 7 вагонов с российским зерном, а 11 марта отправились 11 вагонов с зерном массой 1 тыс т.