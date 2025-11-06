Армения приняла первый состав с казахстанской пшеницей

Минувшей ночью на станцию "Айрум" в Армении прибыл грузовой железнодорожный состав с казахстанской пшеницей: он проследовал из Казахстана через территорию России, Азербайджана и Грузии и доставил тысячу тонн зарна.

Сотрудники армянской железнодорожной станции Айрум встречали первый железнодорожный состав с казахстанской пшеницей, следовавший транзитом через территорию Азербайджана.

Пилотный товарный состав из Казахстана через Россию, Азербайджан и Грузию проследовал в Армению, в нем были 15 вагонов-зерновозов общей массой 1 000 т зерна, , передает казахстанское агентство Kazinform.

Состав в Армении встречали Чрезвычайный и Полномочный посол Казахстана Болат Иманбаев, управляющий директор АО НК "Продкорпорация" Тобылбек Омаров, министр территориального управления и инфраструктуры Республики Армения Давид Худатян, а также заместитель министра экономики Армении Арман Ходжаян.

"Это имеет не только политическое, но и экономическое значение. Сокращаются траты на перевозку грузов в Армению"

- Давид Худатян

Казахстанский дипломат назвал прибытие первого состава историческим событием, произошедшим благодаря договоренностям на высшем уровне во время официального визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Ереван в апреле прошлого года. Это - яркое подтверждение динамичного развития двусторонних отношений, добавил он.

Напомним, мы писали о том, что 6 ноября Армения приняла такой же состав с российской пшеницей. Запуск железнодорожного сообщения между РФ и Арменией через Азербайджан и Грузию стал реальным вкладом в обеспечение мира на Южном Кавказе, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Прямое железнодорожное сообщение между Россией и Арменией произошло впервые с момента обретения Арменией независимости, добавил российский вице-премьер.