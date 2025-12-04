S&P опубликовало позитивный прогноз по Азербайджану

Рейтинговая компания S&P пересмотрела в лучшую сторону прогнозы по рейтингам Азербайджана: она ожидает финансового прогресса республики в ближайшее время.

Ключевой страновой рейтинг Азербайджана – долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте – получил улучшение в документах рейтингового агентства S&P: если прежде прогноз по этому показателю имел статус "стабильный", то теперь он изменен на "позитивный", что означает ожидание экспертами агентства дальнейшего роста рейтинга ввиду положительной динамики азербайджанской экономики.

Сам рейтинг находится на уровне BBB-. Кроме того, кредитные рейтинги республики в иностранной и национальной валютах остались на уровне BB+/B. В S&P отметили, что рейтинги сейчас отозваны в связи с запросом эмитента.

В агентстве пояснили, что замена прогноза со стабильного на позитивный связана со значительным продвижением в армяно-азербайджанском урегулировании: стороны согласовали и парафировали мирный договор, на границе двух стран долгое время не происходит боестолкновений, оба государства готовятся к снижению оборонных расходов.

"Эти события уменьшают риски, что может укрепить доверие инвесторов и поддержать среднесрочный экономический рост за счет улучшения региональной связности"

– S&P

Также в агентстве отметили прочность финансовой системы и надежность бюджетной политики Азербайджана, что включает в себя и поддержание высокого уровня резервов в Госнефтефонде республики, и низкие показатели госдолга. В связи с этим эксперты ожидают продолжения улучшения азербайджанских финансов и экономики в целом.