Иран блокирует Ормузский пролив

Военно-политическое руководство Ирана приняло решение о блокаде Ормузского пролива в качестве ответной меры на атаки Израиля и США.

Через девять часов после начала американо-израильской атаки на военные и политические объекты Ирана Корпус стражей Исламской революции приступил к выполнению главной иранской ответной меры на случай агрессии – к блокаде Ормузского пролива.

Как пишет Reuters, в настоящее время по радиосвязи в Персидском заливе и Оманском заливе от имени ВМФ КСИР распространяются сообщения всем находящимся в регионе судам, что им запрещено проходить через Ормузский пролив.

Координационный центр ВМС Британии подтверждает факт приказа КСИР о прекращении судоходства в Ормузском проливе.

Иранские СМИ также пишут, что руководство КСИР отдало приказ о блокаде Ормузского пролива, через который, напомним, на мировой рынок поступает до 20% углеводородов.

Онлайн-карта сервиса MarineTraffic позволяет судить о том, что с обеих сторон Ормузского пролива, в особенности в районе иранского порта Бендер-Аббас, сейчас скопилось довольно много кораблей, при этом через сам пролив движения нет.

При этом официального объявления о закрытии Ормузского пролива для судоходства пока не прозвучало.