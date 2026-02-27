Семь граждан Азербайджана эвакуированы из Ирана

Азербайджан провел эвакуацию нескольких граждан АР из Ирана. Ранее сегодня США и Израиль нанесли превентивный удар по Ирану, Иран в ответ начал совершать ракетные удары и запуски беспилотников.

Несколько граждан Азербайджана эвакуированы из Ирана на фоне нападения США и Израиля на ИРИ.

Как сообщает Report, в общей сложности из Ирана были эвакуированы семь граждан Азербайджана.

Эвакуация была произведена сегодня с 08:00 до 20:00 по бакинскому времени (с 07:00 до 19:00 мск).

Напомним, что сегодня утром Израиль совместно с США ударили по ряду объектов в Иране, в ответ ИРИ нанесла ракетный удар по территории Израиля. Иран также атаковал военные базы США в странах Персидского залива.