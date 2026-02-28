КСИР поразил 14 баз США и американский корабль-носитель "Томагавков"

Практически все американские военные базы на Ближнем Востоке были атакованы сегодня ракетными и беспилотными войсками Ирана. Также КСИР контратаковал корабли США в Аравийском море и смог повредить один из носителей ракет "Томагавк".

Предварительные итоги иранского военного ответа на участие США в нападении Израиля на Исламскую Республику Иран подвели вечером субботы в Корпусе стражей Исламской революции.

Прежде всего пресс-служба КСИР отметила, что иранским ракетам и беспилотникам удалось поразить сразу 14 военных баз США по всему Ближнему Востоку.

Напомним, на данный момент известно о взрывах иранских ракет в восьми ближневосточных государствах – Катаре, Бахрейне, ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейте, Ираке, Иордании и Сирии.

В КСИР пояснили, что в отдельных случаях на территории одного государства было атаковано несколько военных объектов США.

Кроме того, Корпус стражей Исламской революции в течение дня атаковал и американскую морскую группировку в Аравийском море во главе с авианосцем "Авраам Линкольн". В результате иранским ракетным и беспилотным войскам удалось серьезно повредить военный корабль Maritime Strike Tomahawk, на котором находились ракеты "Томагавк".

В КСИР подчеркнули, что иранские военные намерены и далее атаковать все американские военные объекты, представляющие угрозу для национальной безопасности Ирана.