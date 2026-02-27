Вестник Кавказа

Резиденция Али Хаменеи разрушена ракетным ударом - СМИ

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
У американских СМИ появилось изображение якобы состояния резиденции верховного лидера Ирана после прямого попадания в нее израильских либо американских ракет. На фото видны разрушенное здание на фоне уцелевших и задымление.

Американское издание New York Times распространило спутниковое изображение, на котором, по ее данным, компания Airbus запечатлела состояние резиденции верховной лидера Исламской Республики Иран аятоллы Али Хаменеи.

На снимке можно разглядеть руины некоего здания, окруженные клубами дыма. Из этого изображения журналисты NYT сделали вывод, что тегеранская резиденция Хаменеи была поражена ракетным ударом в первый же час израильской военной операции "Рык льва".

"На спутниковых снимках видны черные клубы дыма и обширные разрушения в охраняемом комплексе верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи, в Тегеране"

– New York Times

В издании подчеркнули, что на данный момент американским СМИ не удалось установить местонахождение Али Хаменеи.

Напомним, что утром высокопоставленный чиновник из иранского правительства на условиях анонимности сообщил Reuters, что Али Хаменеи в преддверии американо-израильской атаки на Иран был заблаговременно перевезен из Тегерана в тайное безопасное место.

Информацию, где сейчас Али Хаменеи, иранское руководство держит в строжайшем секрете.

1125 просмотров

