Российско-армянские переговоры по восстановлению ж/д в Азербайджан и Турцию прошли в Ереване

В столице Армении сегодня состоялись переговоры представителей правительств России и Армении. Они были посвящены в том числе восстановлению железной дороги из Армении в Азербайджан и Турцию.

Переговоры российской и армянской делегаций прошли сегодня в Ереване, рассказали в пресс-службе министерства территориального управления и инфраструктур Армении.

В них приняли участие замглавы Минтранса РФ Дмитрий Зверев и заместитель главы армянского ведомства Армен Симонян.

В ходе встречи обсуждались вопросы, посвященные восстановлению и строительству железной дороги и инфраструктуры Гюмри – Ахурик – граница Турции, а также Ерасх – граница Нахчывана.

Кроме того, представители России и Армении затронули такую тему, как нынешний уровень сотрудничества в сфере автомобильного и воздушного транспорта.

По итогам переговоров была достигнута договоренность о продолжении обсуждений.

