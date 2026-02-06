Названа дата проведения неформального саммита ОТГ

Неформальный саммит глав государств ОТГ пройдет в мае. Местом проведения выбран Туркестан в Казахстане.
Стала известна дата проведения неформального саммита Организации тюркских государств (ОТГ). По данным СМИ, мероприятие состоится в мае.
"В мае состоится неформальный саммит глав тюркских государств"
– источник
Саммит на уровне глав государств ОТГ примет казахстанский Туркестан. В мае также запланировано и мероприятие, приуроченное к 100-летней годовщине Первого тюркологического конгресса.
Напомним, что главы правительств стран ОТГ встретятся в этом году в Азербайджане.