Вестник Кавказа

Названа дата проведения неформального саммита ОТГ

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Неформальный саммит глав государств ОТГ пройдет в мае. Местом проведения выбран Туркестан в Казахстане.

Стала известна дата проведения неформального саммита Организации тюркских государств (ОТГ). По данным СМИ, мероприятие состоится в мае. 

"В мае состоится неформальный саммит глав тюркских государств"

– источник 

Саммит на уровне глав государств ОТГ примет казахстанский Туркестан. В мае также запланировано и мероприятие, приуроченное к 100-летней годовщине Первого тюркологического конгресса. 

Напомним, что главы правительств стран ОТГ встретятся в этом году в Азербайджане. 

595 просмотров

