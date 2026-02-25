Иран следит за авианосцем США: проведена разведка беспилотником

Над морским участком, в котором находится американский авианосец, разведку совершил иранский беспилотник. На севере Индийского океана ждет решения Трампа авианосец "Авраам Линкольн".

Этим утром иранский БПЛА совершил разведывательный полет в районе нахождения авианосца США Abraham Lincoln в Аравийском море (северная часть Индийского океана).

По данным авиаресурса Flightradar24, беспилотник был запущен с юго-востока Ирана, он пролетел над Оманским заливом в направлении Аравийского моря.

Американский авианосец, согласно спутниковым снимкам, курсирует в Аравийском море примерно в 780 км от иранского побережья и в 250 км от города Дукм в Омане.

Иран не раз проводил разведку беспилотниками с тех пор, как США направили авианосец на Ближний Восток. В начале февраля один из беспилотников был сбит американским истребителем F-35C.