Беспилотные грузоперевозки могут быть запущены между РФ и Казахстаном

В Минтрансе РФ рассказали о Наличи интереса у Казахстана и Беларуси к возможностям беспилотных грузовых перевозок.

У Казахстана и Беларуси имеется большой интерес к трансграничным беспилотным грузоперевозкам, поделился министр транспорта России Андрей Никитин.

"Безусловно, есть огромный интерес у наших коллег из Беларуси, из Казахстана к трансграничным беспилотным грузовым перевозкам"

– Андрей Никитин

Он добавил, что они будут запущены, однако, вероятно, не в 20226 году, а позднее.

В настоящее время грузовые беспилотники курсируют на ЦКАД и М-11 "Нева", в этом году они также будут запущены на трассе М-12 "Восток".