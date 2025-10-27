Вестник Кавказа

Беспилотные грузоперевозки могут быть запущены между РФ и Казахстаном

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Минтрансе РФ рассказали о Наличи интереса у Казахстана и Беларуси к возможностям беспилотных грузовых перевозок.

У Казахстана и Беларуси имеется большой интерес к трансграничным беспилотным грузоперевозкам, поделился министр транспорта России Андрей Никитин.

"Безусловно, есть огромный интерес у наших коллег из Беларуси, из Казахстана к трансграничным беспилотным грузовым перевозкам"

– Андрей Никитин

Он добавил, что они будут запущены, однако, вероятно, не в 20226 году, а позднее.

В настоящее время грузовые беспилотники курсируют на ЦКАД и М-11 "Нева", в этом году они также будут запущены на трассе М-12 "Восток". 

