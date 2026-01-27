В Абхазии к лету откроют исторический терминал аэропорта

Аэропорт "Сухум" готовится к летнему сезону 2026 года: планируется открыть исторический терминал, а также информационный центр для туристов, прибывающих на отдых в Абхазию воздушным путем.

Гендиректор аэропорта "Сухум" Руслан Блиндюк объявил о планах открыть к лету исторический терминал аэропорта.

Он рассказал, что с запуском исторического терминала пропускная способность аэропорта возрастет до 400 человек в час, без него пропускная способность составляет порядка 320 человек в час. Гендиректор единственного в Абхазии аэропорта добавил, что сейчас терминалы прилета и вылета готовы в полном объеме. Ведутся работы по благоустройству территории.

"К ближайшему сезону мы планируем выполнить работы по созданию комфортной среды для пассажиров, сформировать новые места для отдыха и времяпровождения пассажиров с детьми, увеличить парковочные места"

– Руслан Блиндюк

Кроме того, к началу туристического сезона в воздушной гавани будет открыт туристско-информационный центр.

По словам министра туризма Абхазии Астамура Логуа, в центре туристы, прибывающие в республику смогут получить подробную информацию об Абхазии и спланировать свой отдых.

"Это делается для повышения уровня сервиса, для продвижения нашей страны, для того, чтобы это стало удобно, интересно и, самое главное, познавательно для наших гостей. В первую очередь, безусловно, это новые маршруты, новые локации, услуги, которые оказывает наш бизнес"

– министр

Всего к лету в Абхазии запустят три информационных туристических центра: в аэропорту, на ж/д вокзале в Сухуме и на российско-абхазской границе, пишет Sputnik.