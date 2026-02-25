Посла Израиля возмутили цвета иранского флага на телебашне в Тбилиси

Израильский дипломат объяснил, с чем связано возмущение подсветкой Тбилисской телебашни в цвета флага Ирана на годовщину Исламской революции.

Валид Абу Хайя, занимающий пост посла Израиля в Грузии, дал комментарий выведению цветов флага Ирана на Тбилисскую телебашню во время празднования 47-летия Исламской революции.

В заявлении грузинскому информационному агентству InterpressNews Валид Абу Хайя отметил, что вопрос не в лице, принявшем данное решение. Ключевым фактором, по мнению израильского посла стал символизм жеста поддержки властей Ирана на фоне недавно прошедших массовых антиправительственных выступлениях.

Дипломат подчеркнул, что выражение его протеста не направлено на вмешательство в двусторонние отношения Грузии и Ирана.

"В случае с башней Мтацминда я лично, как гражданин Израиля и посол Израиля в Грузии, ощутил, что это был жест по отношению к иранскому режиму, а не в сторону Ирана или иранского народа. (...) просто, на мой взгляд, это был неправильный жест, особенно в этом году, после того, что мы видели в Иране"

— Валид Абу Хайя

Подсветка тбилисской телебашни в цвета иранского флага 11 февраля привела к дипломатическому демаршу со стороны Израиля. В ответ на протест посольства премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что башня освещается по любому официальному запросу в качестве стандартной практики.