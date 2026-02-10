Верхний Ларс закрыли для всего транспорта

Пункт пропуска Верхний Ларс на границе России и Грузии закрылся для проезда всех видов автотранспорта. Запрет будет действовать до особого распоряжения.

Движение всех видов транспорта запрещено по Военно-Грузинской дороге из-за опасных погодных условий, рассказали в пресс-службе МЧС Северной Осетии.

В ведомстве уточнили, что ограничения были введены из-за невозможности обеспечить безопасность при проезде транспорта. Соответствующие рекомендации были даны также пограничной полицией Грузии.

"… запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в обоих направлениях с 15.00 26 февраля 2026 года до особого распоряжения"

– МЧС Северной Осетии