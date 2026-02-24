Анапу хотят сделать курортом федерального значения

Проект присвоения Анапе статуса курорта федерального значения опубликован и вынесен на рассмотрения предложений общественности и антикоррупционную экпертизу.

Правительство РФ опубликовало постановление о признании Анапы курортом федерального значения. Текст проекта нормативно-правового акта был размещен на интернет-ресурсе профильного федерального ведомства, осведомляющего граждан о новых проектах.

Подобный статус присваивается территориям с природными ресурсами, обладающими оздоровительным потенциалом. Благодаря присвоению статсуса курорта федерального значения будут обеспечены более строгие зоны санитарной охраны, а также инфраструктурное развитие будет осуществляться на государственном уровне.

Перед переходом к принятию постановления текст документа должен пройти несколько стадий: обсуждение широкой общественностью, межведомственное согласование, а также антикоррупционную экспертизу.

В 2024 году Анапа приняла более 5,5 млн туристов. Минувший туристический сезон проходил с ограничениями ввиду разлива нефти после аварии танкеров у Керченского пролива.