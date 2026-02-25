Вестник Кавказа

Иран проводит учения беспилотников над Каспийским морем

Военные Ирана начали учения над Каспием с применением беспилотников. Введены ограничения на полеты в районе границы с Азербайджаном.

Иран начал учения с использованием БПЛА над Каспийским морем. Власти страны выпустили авиационное извещение NOTAM, которым оповестили о закрытии воздушного пространства над Каспием в районе границы с Азербайджаном. 

Согласно информации ресурса flightradar24, маневры будут проходить на высоте до 3,3 тыс м. 

Отметим, что учения с использованием беспилотников связаны с эскалацией вокруг Ирана в последние недели и масштабными приготовлениями США к возможному удару по ИРИ. Ранее Иран совместно с РФ и КНР провел военные учения в Ормузском проливе.

