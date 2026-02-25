Пашинян: Армения хочет развивать связи с Россией

В ближайшие планы Армении не входит вывод из страны 102-й российской военной базы, дислоцированной в армянском Гюмри – стран успешно налаживает экономические и политические связи с Россией, заявил Никол Пашинян.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, совершающий официальный визит в Варшаву, в Польском институте международных отношений ответил на вопрос, обращалась ли армянская сторона к РФ с просьбой свертывания своей военной базы в Гюмри, передает пресс-служба правительства Армении.

"У нас нет никаких планов, программ, как и озабоченностей по поводу присутствия на территории Армении 102-й российской военной базы. У нас тесное партнерство с Российской Федерацией - налажены экономические связи, политические связи"

- Никол Пашинян

﻿Армянский премьер поблагодарил Россию за нахождение российских военных на территории страны, пояснив: в начале 90-х молодое независимое государство не имело возможности защитить себя, и только сейчас оно начало развивать свои возможности.

Сегодня Армения формирует новые отношения с Россией, решительно развивая сотрудничество с РФ, хотя эти отношения меняются по ряду факторов, - отметил Пашинян.

Также глава армянского правительства отметил решающую роль России и президента РФ Владимира Путина в установлении перемирия между Арменией и Азербайджаном в ноябре 2020 года, которое впоследствии превратилось в декларацию, подписанную Ереваном и Баку в Вашингтоне.

Напомним, ранее мы писали о том, что Армения не обсуждает вывод российской военной базы со своей территории в Гюмри, заявил спикер Национального собрания (парламента) страны Ален Симонян. Ранее об этом сообщил и глава МИД Армении Арарат Мирзоян, напомнив, что российские военные находятся в стране на временной основе. Согласно межгосударственному договору от 1995 года, 102-я российская военная база в Гюмри должна проработать до 2044 года.