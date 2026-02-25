Вестник Кавказа

Более 60% граждан США считают Иран врагом – опрос AP-NORC

Тайм сквер в Нью-Йорке
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Опрос AP-NORC: более 60% граждан США считают Иран врагом. Почти половина опрошенных американцев обеспокоена иранской ядерной программой.

Свыше 60% граждан США назвали Иран врагом Соединенных Штатов, показал опрос AP-NORC. Также значительная часть американцев обеспокоена ядерной программой ИРИ. 

"Восемьдесят процентов взрослых людей выражают как минимум умеренную обеспокоенность, что ядерная программа Ирана представляет прямую угрозу США, в том числе 48% очень или в высшей степени обеспокоены этим. 61% процент общества считает Иран врагом Соединенных Штатов"

– AP-NORC

Отмечается, что опрос проводился в онлайн-формате в феврале. Респондентами стали 1133 человека. 

По данным СМИ, власти США склоняются к проведению военной операции против Ирана, при этом Вашингтон рассчитывает на удар Израиля.

