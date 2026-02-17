"Галатасарай" вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов

ФК "Галатасарай" встречался сегодня в гостях с "Ювентусом" в рамках стыкового раунда Лиги чемпионов. Судьбу двухматчевого противостояния решил мяч, забитый в дополнительное время.

В Турине только что завершилась встреча стыкового раунда Лиги чемпионов УЕФА между "Ювентусом" (Италия) и "Галатасараем" (Турция).

Счет на 37-й минуте открыл с пенальти полузащитник туринской команды Мануэль Локателли. На 70-й минуте защитник Федерико Гатти увеличил преимущество хозяев, а на 82-й минуте хавбек Уэстон Маккенни сделал счет крупным. В первой встрече победу с разницей в три мяча (5:2) одержал "Галатасарай", поэтому игра перешла в дополнительное время.

На 106-й минуте нападающий Виктор Осимхен отыграл один мяч, а на 119-й полузащитник Барыш Йыомаз сократил отставание в счете, установив тем самым окончательный результат – 3:2 в пользу "Ювентуса".

Отметим, что с 49-й минуты хозяева играл в меньшинстве после удаления защитника Ллойда Келли. В следующую стадию турнира вышел "Галатасарай".