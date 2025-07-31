Информационные центры для туристов появятся в Абхазии

Туристско-информационные центры будут созданы в Абхазии по образцу российских – первый появится на вокзале в Сухуме.

Власти Абхазии создают в России туристско-информационные центры, подробности нового проекта рассказал глава Минтуризма Астамур Логуа.

По его словам, на первом этапе планируется организовать три таких центра. Пилотный откроется на вокзале в Сухуме. Далее центры будут организованы в Сухумском аэропорту и на КПП "Псоу" на границе с Россией.

Министр пояснил, что проект реализуется на базе опыта, существующего в российских регионах, где такие центры весьма популярны.

Логуа уточнил, что уже ближайшим летом гости Абхазии сразу после въезда в страну смогут получить официальную информацию о ее достопримечательностях, популярных маршрутах и режиме работы разных объектов.