Премьер Индии прибыл в Израиль

Нарендра Моди прибыл в Израиль. Премьер Индии направился на встречу с Биньямином Нетаньяху.

Глава правительства Индии Нарендра Моди прибыл в Израиль с официальным визитом, передают израильские СМИ.

Главу Индии встретил в аэропорту израильский премьер Биньямин Нетаньяху. В рамках встречи политика была проведена торжественная церемония с почетным караулом.

Сообщается, что политики проведут встречу за закрытыми дверями. После переговоров с Нетаньяху Моди отправится в Иерусалим, где пройдет встреча с израильскими парламентариями.

Визит Моди направлен на закрепление договоренностей между Нью-Дели и Тель-Авивом в области оборонного и технологического сотрудничества.