Премьер Индии прибыл в Израиль

Флаг Индии на фоне неба
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Нарендра Моди прибыл в Израиль. Премьер Индии направился на встречу с Биньямином Нетаньяху.

Глава правительства Индии Нарендра Моди прибыл в Израиль с официальным визитом, передают израильские СМИ. 

Главу Индии встретил в аэропорту израильский премьер Биньямин Нетаньяху. В рамках встречи политика была проведена торжественная церемония с почетным караулом. 

Сообщается, что политики проведут встречу за закрытыми дверями. После переговоров с Нетаньяху Моди отправится в Иерусалим, где пройдет встреча с израильскими парламентариями. 

Визит Моди направлен на закрепление договоренностей между Нью-Дели и Тель-Авивом в области оборонного и технологического сотрудничества.

