США развернули в Израиле эскадрилью F-22 – СМИ

ВВС США разместили эскадрилью F-22 Raptor в Израиле. Ранее сюда направили самолеты-заправщики.

Как сообщили израильские СМИ, армия США развернула в Израиле эскадрилью истребителей "пятого поколения" F-22 Raptor, информирует Kan. Усиление военного потенциала ВВС происходит в рамках масштабной операции по передислокации боевых самолетов и кораблей на Ближний Восток в последние недели.    

"Сегодня днем (вторник - ред.) ​​12 американских истребителей F-22 приземлились на одной из авиабаз на юге страны в рамках регионального развертывания США на Ближнем Востоке"

– Kan

По данным СМИ, американские "рапторы" могут применяться для подавления средств авиаобнаружения и ПВО. Отметим, что за последние дни в Израиле приземлились четыре самолета-заправщика ВВС США.

