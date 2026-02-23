Эрдоган: собственные технологии – часть национальной безопасности Турции

"Цифровой суверенитет" в сфере обороны – одна из важнейших составляющих национальной безопасности Турции, заявил на церемонии запуска нового отечественного беспилотного военно-морского аппарата "Санджар" глава государства Реджеп Тайип Эрдоган.
"Сегодня Турция разрабатывает собственные технологии, производит собственное программное обеспечение и экспортирует свою продукцию по всему миру"
- Реджеп Тайип Эрдоган
Новые оборонные разработки расширяют потенциал армии страны в области беспилотных технологий, повышая безопасность, эффективность и возможности наблюдения, отметил турецкий лидер, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.
Страна не может говорить о безопасном будущем ее граждан, если она пользуется чужим программным обеспечением, так как полноценная независимость не может рассматриваться отдельно от технологической независимости.
Сейчас Турция применяет модель "обнаружения, диагностики и атаки", используя отечественные технологии, добавил глава государства.