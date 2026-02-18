В Северной Осетии отстранили от должности главу Пригородного района

Глава Пригородного района Северной Осетии отстранен от должности по решению суда. Он стал фигурантом дела об отчуждении земельных участков.
Суд в Северной Осетии принял решение отстранить от должности главу Пригородного района республики. Решение связано с расследованием уголовного дела по факту махинаций с землей, информирует пресс-служба прокуратуры республики.
По данным следствия, чиновник участвовал в схемах по незаконному отчуждению земельных участков в Пригородном районе республики. Общая площадь переведенной в собственность земли составила 12 га.
Уголовное дело заведено по факту превышения должностных полномочий. Фигурантам дела грозит до 10 лет тюрьмы.