В Северной Осетии отстранили от должности главу Пригородного района

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава Пригородного района Северной Осетии отстранен от должности по решению суда. Он стал фигурантом дела об отчуждении земельных участков.

Суд в Северной Осетии принял решение отстранить от должности главу Пригородного района республики. Решение связано с расследованием уголовного дела по факту махинаций с землей, информирует пресс-служба прокуратуры республики. 

По данным следствия, чиновник участвовал в схемах по незаконному  отчуждению земельных участков в Пригородном районе республики. Общая площадь переведенной в собственность земли составила 12 га.     

Уголовное дело заведено по факту превышения должностных полномочий. Фигурантам дела грозит до 10 лет тюрьмы.

