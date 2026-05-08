Вестник Кавказа

МИД Армении: Ереван выберет между ЕС и ЕАЭС в надлежащее время

МИД Армении: Ереван выберет между ЕС и ЕАЭС в надлежащее время
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава МИД Армения сообщил, что решение о выборе между ЕС и ЕАЭС будет принято Ереваном, когда придет время. Сейчас республика является членом ЕАЭС, но имеет европейские устремления.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян отреагировал на предложение президента России Владимира Путина о проведении референдума в Армении на тему членства страны в ЕС и ЕАЭС, передает News.am.

"Мы всегда говорили, что когда настанет время, когда поймем, что Армения должна сделать выбор между ЕАЭС и ЕС, то этот выбор должен быть сделан"

– Арарат Мирзоян

Глава армянского МИД добавил, что в настоящее время Армения входит в ЕАЭС и заявлений о выходе из этого союза не было.

"На данный момент мы — члены ЕАЭС, продолжаем нашу деятельность там и не секрет, что народ Армении имеет европейские устремления. Когда придет время решений, решим. Мы сегодня — члены ЕАЭС, никто не говорил, что выходим"

– Арарат Мирзоян

Российский лидер Владимир Путин ранее предложил провести в Армении референдум по вопросу об участии в ЕС или ЕАЭС, чтобы граждане Армении сделали выбор.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
1025 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.