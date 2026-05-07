США и Иран могут возобновить переговоры на следующей неделе — СМИ

Переговорный процесс между США и Ираном продолжится на следующей неделе, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Сообщается, что стороны "работают над одностраничным меморандумом о взаимопонимании из 14 пунктов" при участии пакистанских посредников.

Согласно источникам, документ определит параметры переговоров и возможного затронет вопрос о прекращении боевых действий на месяц.

Стороны обсудят снижение напряженности в Ормузском проливе, ядерную программу Ирана и снова поднимут вопрос о передаче обогощенного урана какой-либо другой стране, пишет The Wall Street Journal.