Вестник Кавказа

В КЧР пройдет второй форум "Космос для людей"

Памятник покорителям космоса
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Осенью в КЧР на базе Специальной астрофизической обсерватории РАН пройдет второй форум "Космос для людей". Мероприятие привлечёт бизнес к разработке космических сервисов.

Министр цифрового развития КЧР Валерий Медовый анонсировал проведение второго форума "Космос для людей" в осенью этого года. Об этом он сообщил на пресс-конференции в региональном информационном центре ТАСС Кавказ.

По его словам, площадкой форума станет Специальная астрофизическая обсерватория РАН. В этот раз к созданию космических сервисов активно привлекут бизнес. Главной темой форума станет дистанционное зондирование Земли и спутниковые снимки, которые помогают в экономике и при предупреждении чрезвычайных ситуаций.

Первый всероссийский марафон "Космос для людей" состоялся в 2025 году. В нем приняли участие более 10 тыс школьников и студентов из 50 субъектов страны. Участникам представили главные достижения и перспективы отечественной космической отрасли.

