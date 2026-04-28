Международные резервы РФ за месяц выросли на более чем $9 млрд

Резервы ЦБ РФ в инвалюте и золоте достигли $758 млрд. За апрель резервы прибавили свыше $9 млрд.

Международные резервы России за последний месяц выросли почти на $9,7 млрд или на 1,29%. Общие объем валюты и запасов золота составил $758 млрд, информирует ЦБ.

За год рост составил почти $80 млрд. По информации финрегулятора, в иностранной валюте хранится к 1 мая свыше $421 млрд, еще $337 млрд хранится в золоте.

Отметим, что в феврале Центробанк отчитался о рекордных объемах российских золотых резервах. На момент публикации отчета фигурировала сумма в $400 млрд. Доля драгметалла в общей структуре резервов достигла 48%.