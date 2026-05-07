В Кремле проходит встреча Путина и Токаева

Президент РФ Владимир Путин проводит двустороннюю встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Переговоры проходят в Представительском кабинете Кремля.

Главной темой обсуждения станут ключевые вопросы стратегического сотрудничества между РФ и Казахстаном.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву на торжества по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Отметим, что встреча проходит в преддверии визита российского президента в Казахстан для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

В субботу глава Казахстана будет присутствовать на параде Победы на Красной площади, а также примет участие в церемонии у Могилы Неизвестного Солдата и других памятных мероприятиях.

Ранее сообщалось, что вместе с ним гостями парада в Москве станут главы Абхазии, Южной Осетии, Лаоса, Малайзии, Словакии, Беларуси и Республики Сербской.