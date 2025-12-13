Десятки чиновников задержаны в мэрии Стамбула

Массовые задержания были проведены в мэрии Стамбула. Они связаны с уголовным делом в отношении бывшего градоначальника Экрема Имамоглу.

Почти три десятка подозреваемых были задержаны в мэрии Стамбула – их заподозрили в махинациях с тендерами, сообщает прокуратура.

Произведены задержания в общей сложности 29 человек. Кроме того, еще один подозреваемый находится за границей.

Как считает обвинение, злоумышленники действовали через компанию Ağaç ve Peyzaj A.Ş.. Она входила в структуру мэрии, при этом через нее была выстроена незаконная система для подделки тендеров.

В надзорном ведомстве уточнили, что задержания совершены в рамках расследования против экс-мэра Стамбула Экрема Имамоглу, который сейчас находится под арестом. В числе задержанных заместитель генерального секретаря мэрии Октай Озел и глава управления парков и садов Тугба Олмез Ханджи.