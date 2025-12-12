Озель назвал число жителей Турции, поддержавших Имамоглу

Озгюр Озель заявил о широкой поддержке арестованного оппозиционера Имамоглу среди граждан Турции. По словам Озеля, за экс-мэра Стамбула готовы проголосовать более 25 млн человек.

Лидер оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Озгюр Озель заявил о высоком электоральном потенциале арестованного экс-мэра Стамбула Экрема Имамоглу. По словам Озеля, турецкая оппозиция собрала свыше 25 млн голосов в поддержку Имамоглу в качестве кандидата на пост главы страны.

"Впервые сообщаю, что мы собрали 25,1 млн голосов в поддержку Имамоглу как кандидата в президенты"

– Озгюр Озель

Заявление прозвучало в ходе митинга в городе Кайсери. Ранее Озель заявил, что оппозиция собрала свыше 20 млн подписей граждан Турции за освобождение Имамоглу.

Отметим, что вчера стала известна дата первого заседания по уголовному делу в отношении Имамоглу, который обвиняется в ряде коррупционных статей и публикации персональных данных. Процесс стартует в марте 2026 года.

Напомним, что оппозиционный градоначальник Стамбула Имамоглу был задержан весной этого года. Оппозиция Турции усматривает в деле политический мотив.